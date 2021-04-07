Рубцовск: Стоит ли заказывать доставку суши в г. Серов

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06 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Доставка суши Серов работает аналогично службе такси. Она позволяет полакомиться вкуснейшими суши и роллами, не тратя время на готовку, и не выходя из дома.

Есть негласное правило, согласно которому заказ, оформленный через мобильное приложение, доставляется быстрее.

Когда нужно заказать доставку

Сервис доставки еды может выручить жителей Серова, если:

не хочется ни выходить из дома, ни готовить, ни шевелиться;

заказчик оказался в Серове в командировке, и у него совершенно нет времени ни на готовку, ни на посещение кафе;

домой внезапно пришли гости, которых нечем угощать;

на работе возник форс-мажор, и клиенту некогда пообедать.

В чем выгода

Топ-4 преимущества доставки суши и роллов:

максимальное удобство. Клиент может сделать заказ, не выходя из дома: для этого ему нужно посетить сайт или воспользоваться мобильным приложением. При возникновении проблем клиент может обратиться на горячую линию, либо заказать обратный звонок. Оператор службы доставки связывается с клиентом и помогает решить проблему;

несколько вариантов оплаты. Почти все суши-заведения Серова работают с банковскими картами. Некоторые рестораны и бары принимают к оплате Юмани, Киви и Вебмани, работают и с другими платежными системами. Также оплатить покупку можно наличными;

быстрота обслуживания. В среднем заказы по городу доставляют в течение 50-60 минут. Доставка в пригород и по области осуществляется чуть дольше, и этот вопрос следует решать индивидуально. В некоторых суши-заведениях имеется небольшая зона доставки, но при этом есть услуга самовывоза (предоставляется бесплатно, и клиент получает скидку). Курьеры многих суши-баров и ресторанов развозят еду на скутерах. Это помогает им не зависеть от ситуации на дорогах. При возникновении форс-мажора компания быстро связывается с клиентом и решает проблему;

максимальная выгода. Компания предоставляет клиентам скидки (иногда можно “нарваться” на невообразимую скидку в 30-50%) и возможность принять участие в акции, в викторине, или в каком-нибудь творческом конкурсе. Победитель получает либо вкусный подарок, либо сертификат (иногда разыгрываются сертификаты на приобретение бытовой техники). Отслеживать акции можно на сайте, либо в мобильном приложении, или в социальных сетях. Постоянные клиенты и подписчики получают специальные предложения и персональные скидки.

А еще многие суши-заведения имеют программу лояльности. За первый заказ клиент получает до 15% кэшбэка. За каждый следующий заказ он также получает кэшбэк: на его счет возвращается определенная сумма – бонусы. Эти бонусы можно накапливать и тратить на оплату следующих заказов.

Как это все происходит

Клиент выбирает блюдо и оформляет заказ. Затем с ним связывается оператор и обрабатывает заявку.

Затем повар готовит заказанное блюдо, а курьер доставляет его по указанному адресу. При желании клиент может заказать бесконтактную доставку: об этом будет нужно написать в комментариях к заказу.

Автор: vizitka01

ВРубцовске