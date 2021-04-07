Рубцовск: В Рубцовске ведутся работы по отсыпке щебнем улично-дорожной сети

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06 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства в городе Рубцовске» на 2021-2024 годы заключен муниципальный контракт на выполнение работ по отсыпке дорог щебнем. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Подрядная организация приступила к выполнению работ по отсыпке дорог щебнем:

— ул. Сельмашская от ул. Комсомольской до ж/д переезда;

— пр. Рубцовский от пр. Ленина до ул. Короленко (южная сторона);

— ул. Громова от бульвара Победы до инфекционного госпиталя (восточная сторона);

— ул. Арычная с дорогой с кольцевым движением;

— пр-кт Рубцовский от ул. Комсомольской до ул. Карла Маркса;

— ул. Тихвинская от ул. Октябрьской до ул. Алтайской;

Начаты работы по ул. Алтайской до ул. Светлова.

Работы по отсыпке щебнем будут продолжены.

Ранее мы сообщали о том, что министр транспорта Алтайского края посетит Рубцовск.

Фото: rubtsovsk.org

Автор: vizitka01

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