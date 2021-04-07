Рубцовск: Из бюджета Алтайского края на модернизацию объектов ЖКХ выделено 950 млн рублей

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06 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Средства будут направлены на мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов теплоснабжения в 2021 году. Соответствующее распоряжение о распределении субсидий между муниципальными образованиями подписано губернатором Виктором Томенко. В перечень вошло 32 объекта в 23 районах и г. Славгороде, — сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.

Среди муниципальных образований, в населенных пунктах которых проведут работы: Алтайский, Бийский, Благовещенский, Бурлинский, Завьяловский, Змеиногорский, Каменский, Кулундинский, Курьинский, Кытмановский, Локтевский, Мамонтовский, Михайловский, Павловский, Панкрушихинский, Первомайский, Рубцовский, Солтонский, Топчихинский, Третьяковский, Троицкий, Усть-Калманский и Целинный районы, г. Славгород.

Фото: sgd22.ru

Автор: vizitka01

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