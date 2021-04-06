Рубцовск: В Рубцовске обсудят вопросы гигиены детей и подростков

Рубцовск: В Рубцовске обсудят вопросы гигиены детей и подростков06.04.2021
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05 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Рубцовск откроет серию зональных совещаний, организованных Роспотребнадзором, по вопросам гигиены детей и подростков. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Алтайского края.
7 апреля в Рубцовске состоится зональное совещание по актуальным вопросам гигиены детей и подростков, и профилактике острых кишечных инфекций (ОКИ) в организованных детских коллективах г. Рубцовска, Кулундинского, Локтевского и Михайловского районов.
В мероприятии примут участие специалисты службы ведомства-организатора, главы городов и муниципальных районов, председатели муниципальных органов управления образованием.
На совещании будут обсуждены актуальные вопросы по образовательным организациям, в их числе организация питания детей в детских коллективах, санитарно-техническое состояние объектов, меры профилактики инфекционных заболеваний, новые санитарно-эпидемиологические требования. Особое внимание будет уделено подготовке к летней оздоровительной кампании 2021 года.
Зональное совещание в Рубцовске, как отметили в пресс-службе Роспотребнадзора, откроет череду аналогичных мероприятий. В течении апреля в Алтайском крае пройдут такие встречи в Камне-на-Оби, Бийске, Барнауле. Будут задействованы все города и муниципальные районы региона.
Фото: u.9111s.ru
Автор: vizitka01