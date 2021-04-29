Рубцовск: В Рубцовске появился первый стол для игры слепых в настольный теннис

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28 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Стол для шокдауна (настольного тенниса для слепых) был куплен ещё в ноябре 2020 года. Не так давно было решено передать его Рубцовску.

Это решение обусловлено тем, что наш город является третьим в Алтайском крае после Барнаула и Бийска, где была создана секция настольного тенниса для спортсменов с серьёзными нарушениями зрения.

Андрей Фефелов, председатель краевой федерации спорта слепых и тренер по настольному теннису, провёл импровизированный мастер-класс по шокдауну для работников предприятия «Рассвет», которое предоставило зал для размещения секции, членов краевого ВОС и учеников школы-интерната «Алтайская общеобразовательная школа № 2».

Фефелов выразил надежду на то, что спортсмены города быстро освоят шокдаун и будут активно участвовать в краевых соревнованиях и чемпионатах страны по этой недавно появившейся адаптивной дисциплине, которая уже успела завоевать большую популярность в России и во всём мире.

На сайте «Лига Ставок ру» можно посмотреть прямые трансляции поединков по настольному теннису.

Фото: altaisport.ru

Автор: vizitka01

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