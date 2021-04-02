ГОРНЯК22

Рубцовск: В России теперь минимум за 108 рублей можно купить пачку сигарет

Апр 2, 2021
ГОРНЯК22 02.04.2021

 | 

01 апреля 2021г. – VRUBCOVSKE.RU. Вступил в силу закон о единой минимальной цене на сигареты. Ранее она находилась на уровне 75% от максимальной розничной цены, которую устанавливают сами производители. Новый закон вводит единую минимальную цену для всей продукции.

В России с 1 апреля минимальная стоимость пачки сигарет составляет 107,78 руб. Цена рассчитана по специальной формуле, учитывающей ставки акциза, налога на добавленную стоимость и повышающий коэффициент. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Теперь все сигареты по цене ниже 107,78 рубля автоматом можно считать нелегальными.

Фото: rodina.news

Автор: vizitka01

ВРубцовске

Похожая запись

Статьи по теме

Алтайский край

Катунь24: До +7: о погоде 2 апреля в Алтайском крае

Апр 2, 2021
Алтайский край

Катунь24: Организованность у Рака будет на высоте, а Весам будет интересно все вокруг. Гороскоп на 2 апреля

Апр 2, 2021
Алтайский край

Катунь24: «Темнотища, грязища, из подвалов вонища»: гражданская инициатива помогла ускорить срок капремонта жилого дома в Барнауле

Апр 2, 2021
Алтайский край

Катунь24: Депутата АКЗС Николая Бушкова задержали

Апр 2, 2021