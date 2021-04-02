Рубцовск: Как в Рубцовске получить субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

|

01 апреля 2021г. – VRUBCOVSKE.RU. Решения о предоставлении субсидий принимаются уполномоченными органами. В нашем городе это Управление социальной защиты населения по Рубцовску и Рубцовскому району, — поясняют в пресс-службе администрации Рубцовска.

Для оформления выплат необходимо написать заявление о предоставлении субсидии с указанием всех членов семьи, степени родства, сведений о доходах, сведений о наличии льгот; документы или их копии, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленных за последний перед подачей заявления месяц. Отмечается, что доходы заявителя и членов его семьи, учитываются за шесть календарных месяцев.

Отсчет указанного 6-месячного периода начинается за шесть месяцев до месяца подачи заявления о предоставлении субсидии. При этом документы о размере заработной платы, пенсий, пособий по безработице представлять не нужно, их соцзащита самостоятельно запросит. Однако некоторые сведения, например, о стипендии, о размере пенсии и доходах, получаемых заявителем или членами его семьи, являющимися сотрудниками силовых структур, о прохождении военной службы по призыву и в некоторых других случаях, заявитель должен предоставить самостоятельно.

В случае возникновения вопросов можно обратиться в Управление социальной защиты населения по Рубцовску и Рубцовскому району по телефонам: 9-83- 69, 2-92-52 или по адресу: пр-т. Ленина, 40.

Фото: rubtsovsk.org

Автор: vizitka01

ВРубцовске