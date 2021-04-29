ГОРНЯК22 30.04.2021

Рубцовск: О сельском хозяйстве Алтайского края в январе-марте 2021 года

16 часов Ago

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28 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. На 1 апреля 2021 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам, поголовье крупного рогатого скота составило 705,0 тыс. голов (на 5,4% меньше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года), из него 294,2 тыс. голов коров (на 4,0% меньше), свиней — 406,2 (на 7,9% меньше), овец и коз — 198,4 тыс. голов (на 12,7% меньше). В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 42,3% поголовья крупного рогатого скота, 59,6% — свиней, 76,0% — овец и коз (на 1 апреля 2020 года соответственно 41,2%, 60,7%, 75,7%).

В сельскохозяйственных организациях на 1 апреля 2021 года по сравнению с соответствующей датой 2020 года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 7,1%, из него коров на 4,9%, поголовье свиней — на 4,1%, овец и коз — на 7,4%, поголовье птицы возросло на 5,2%.

В январе-марте 2021 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено 56,9 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 227,3 тыс. тонн молока, 236,4 млн штук яиц.

В сельскохозяйственных организациях, по расчетам, в январе-марте 2021 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) составило 38,9 тыс. тонн (100,4% к уровню соответствующего периода 2020 года), молока — 129,5 тыс. тонн (94,4%), яиц — 207,7 млн штук (97,8%).

Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях (без субъектов малого предпринимательства) составил 1 277 килограммов (в январе-марте 2020 года — 1 313 килограммов), яйценоскость одной курицы-несушки — 81 яйцо (80 яиц). Об этом свидетельствуют данные Алтайкрайстата.

ГОРНЯК22 30.04.2021

Фото: hozsektor.ru / Алтайкрайстат

Автор: vizitka01

ВРубцовске

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