Рубцовск: В Алтайском крае начинается прием документов в первый класс

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01 апреля 2021г. – VRUBCOVSKE.RU. 1 апреля 2021 года начинается запись детей в первый класс по новым правилам, согласно приказу Министерства просвещения России.

Как сообщили в краевом Минобразования, в апреле принимают документы от семей, которые проживают в микрорайоне школы, и тех, кто пользуется льготами внеочередного или первоочередного зачисления. Завершится прием заявлений от родителей из этих категорий 30 июня.

Если раньше школа должна была зачислить ребенка в течение 7 дней после приема документов, то теперь, согласно новому порядку, распорядительный акт о приеме директор издает в течение 3 рабочих дней после завершения приема документов — то есть после 30 июня. В ведомстве уточнили, что это касается только тех семей, которые живут на «участке» школы и тех, чьи дети имеют преимущество при зачислении. То есть принцип такой: сначала до 30 июня собираются все заявления, а также оригиналы документов, необходимых для зачисления в образовательную организацию, — потом издаются приказы.

«Родители могут подать заявление разными способами. Можно лично принести его в школу; отправить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении; послать через электронную почту школы или ее сайт; воспользоваться функционалом портала Госуслуг», — поясняет начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур Министерства образования и науки Алтайского края Наталья Полосина.

Для тех, кто собирается учиться не по месту жительства, срок приема документов — с 6 июля по 5 сентября. По словам Натальи Полосиной, на сегодняшний день в школах достаточно мест для организации обучения всех детей, проживающих в Алтайском крае.

По всем вопросам можно обращаться: 8 (3852) 20-64-44, с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00.

Фото: cdnmyslo.ru

Автор: vizitka01

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