Рубцовск: В медицинских организациях Алтайского края готовятся к возможному паводку

|

01 апреля 2021г. – VRUBCOVSKE.RU. Министром здравоохранения Дмитрием Поповым подписан приказ о мерах по подготовке медицинских организаций Алтайского края к паводковому периоду 2021 года. Главными задачами руководителей медицинских учреждений станет предупреждение возникновения массовых инфекционных заболеваний и своевременное реагирование на чрезвычайные ситуации. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Алтайского края.

В крае отработан алгоритм взаимодействия между главными врачами смежных районов по вопросам оказания скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации больных и пострадавших людей. Кроме того, медицинские организации готовы к работе в автономном режиме с подключением резервных источников электропитания, в этих условиях предусмотрены запасы воды, неснижаемый запас медикаментов и расходных материалов. На особом контроле стоит вопрос обеспечения лекарствами препаратами граждан льготных категорий и вакцинация против коронавирусной инфекции жителей подтопляемых территорий.

Особый акцент в подготовке к паводковой ситуации делается на профилактику и ранее выявление не только хронических, но и острых кишечных инфекций, брюшного тифа, дизентерии, сальмонеллеза. Для этого в крае будет создан необходимый запас дезинфицирующих средств, фагов.

В период паводка будет усилен контроль за работой службы скорой медицинской помощи, травматологических пунктов и дежурных служб медицинских организаций, организовано эффективное взаимодействие и оперативный обмен информацией с территориальными органами МЧС, МВД, администрациями муниципальных образований. В пунктах временного размещения людей, эвакуированных из мест подтопления, будут развернуты временные медицинские пункты для оказания круглосуточной неотложной медицинской помощи.

Между тем, в Алтайском крае полным ходом идут мероприятия МЧС по отработке комплекса действий, направленных на недопущение возможных негативных последствий от весеннего паводка (подрыв льда, в частности).

Фото: zdravalt.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске