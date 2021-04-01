Рубцовск: «Незнание закона не освобождает от ответственности» — разъяснение от ГИБДД Рубцовска

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31 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В 2021 году зарегистрированы факты дорожно-транспортных происшествий, когда водители допустившие наезд на пешехода, не сообщают о данном происшествии согласно п. 2.5 ПДД, а по обоюдному согласию с пострадавшим, доставив его домой, либо в медицинское учреждение, уезжают с «чувством исполненного долга» по своим делам. Имеют место случаи, когда пострадавшие сами покидали место происшествия, не идя на контакт с водителем, который впоследствии не сообщает в дежурную часть ОГИБДД, уезжает с места происшествия. Как правило, после таких происшествий пострадавшие, по прошествии несколько часов, а то и вовсе суток, обращались в медицинское учреждение, и ДТП после этого регистрировалось в дежурной части.

По всем приведенным примерам водитель несет административную ответственность по ст. 12.27 ч. 2 «Оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является» санкция за данное правонарушение лишение права управления от 1 до 1,5 лет либо арест до 15 суток. Материал рассматривается в суде. Если ДТП с тяжкими последствиями, тогда наступает уголовная ответственность, предусмотренная ст. 264 УК РФ, с наказаниями в виде лишения свободы.

Во избежание последствий связанных с лишением права управления транспортным средством, необходимо соблюдать пункт правил 2.5 ПДД: «немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки в соответствии с требованиями п. 7.2, не перемещать предметы имеющие отношение к происшествию;………..; сообщить о случившемся в полицию, записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать сотрудников полиции».

Если Вы стали участником, очевидцем таких ДТП, необходимо записать данные пострадавшего (водителя), регистрационный знак автомобиля и сообщить в дежурную часть ОГИБДД по телефону: 4-12-10 или 4-30-38. Отдел ГИБДД находится по адресу г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 238.

Фото: chinacars24.ru

Автор: vizitka01

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