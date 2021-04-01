Рубцовск: Рубцовчанам в апреле отключат свет. Рассказываем, кому и когда

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31 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В связи с проведением работ по техническому обслуживанию электросетевого комплекса в апреле 2021 года будет вводиться ограничение потребления электроэнергии потребителям г. Рубцовска в соответствии со следующим графиком:

02.04.2021 г.: г. Рубцовск (ул. Солнечная, Раздольная, Бурлинская, Камышинская) с 10:00-18:00 ч;

07.04.2021 г.: г. Рубцовск (ул. Жемчужная, Изумрудная) 10:00-18:00 ч;

08.04.2021 г.: г. Рубцовск (ул. Солнечная, пер.Угловский Тракт) 10:00-18:00 ч;

13.04.2021 г.: г. Рубцовск (ул. Жемчужная, Изумрудная, Янтарная, Ленина, Зеленоградская, Водная) 10:00-18:00 ч;

15.04.2021 г.: г. Рубцовск (ул. Жемчужная, Изумрудная, Зеленоградская, Водная) 10:00-18:00 ч;

16.04.2021 г.: г. Рубцовск (пер. Угловский Тракт) 10:00-18:00 ч;

19.04.2021 г.: г. Рубцовск (ул. Снежная) 10:00-18:00 ч;

20.04.2021 г.: г. Рубцовск (ул. Водная) 10:00-18:00 ч.

Фото: bessonovka.pnzreg.ru

Автор: vizitka01

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