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Рубцовск: В Алтайском крае росгвардейцы оказывают помощь семьям погибших правоохранителей

Апр 1, 2021
ГОРНЯК22 01.04.2021

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31 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU.  В Барнауле сотрудники ОМОН управления Росгвардии по Алтайскому краю оказали помощь в очистке снега семье сослуживца Сергея Павлова, погибшего в 2006 году в Ингушетии в ходе спецоперации по задержанию активных членов бандподполья.

В селе Черемшанка Тюменцевского района росгвардейцы убрали снег со двора и с крыши дома Нины Николаевны Павловой, матери погибшего сослуживца.

Также омоновцы навестили и других родителей боевых товарищей, погибших при исполнении служебно-боевых задач на территории Северо-Кавказского региона. Сотрудники спецподразделения поздравили родственников с 210-ой годовщиной войск правопорядка и 5-летием образования Росгвардии, выразили благодарность за воспитание сыновей, вручили подарки и цветы.

Родственники погибших правоохранителей поблагодарили росгвардейцев за помощь.

Фото: 22.rosguard.gov.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске

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