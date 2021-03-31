Рубцовск: ГИМС МЧС Рубцовска предупреждает: осторожно — весенний лед!

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29 марта 2021г. – VRUBCOVSKE.RU. Весенний лед таит смертельную опасность для тех, кто не соблюдает меры предосторожности. Ежегодно, в марте-апреле количество происшествий на водоемах края растет. И хотя государственные инспекторы по маломерным судам МЧС России предупреждают об опасности, для заядлых рыбаков охота по-прежнему пуще неволи, а точнее — жизни.

Весенняя погода переменчива, и никто не может предсказать, как поведет себя лед на разных водоемах края. Следует помнить: если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.

Весной лед наиболее опасен в местах быстрого течения, бьющих ключей, вблизи вмерзших деревьев, в районах произрастания водной растительности. Вскоре после первых оттепелей он станет опасным у берегов, где снег сходит быстрее и теплые талые воды устремляются в водоемы.

Следует помнить, что выезд автотранспорта на лед запрещен, а к нарушителям могут применяться штрафные санкции, исключение составляют действующие ледовые переправы.

Не в меру азартным рыбакам, государственные инспекторы по маломерным судам МЧС России советуют не сверлить лунки слишком близко друг от друга. Не лишней на рыбалке будет и веревка длиной 15-20 метров с петлей на конце, чтобы тонущий, которому бросят такую веревку, смог надеть ее через голову под руки. Второй конец веревки, соответственно, будет в руках спасателя. А выбираться из воды советуют так: не наваливаться всем телом на кромку льда, а опереться локтями о лед и перевести тело в горизонтальное положение. Вслед за этим вытащить на лед одну ногу, поворотом корпуса вытащить вторую и сразу же выкатиться на лед, ни в коем случае не вставать, а перекатится подальше от опасного места.

Также обращаемся к родителям: следите за тем, где проводят свободное время Ваши дети. Оставшихся без присмотра взрослых, не знающих мер безопасности, так как чувство опасности у ребенка слабее любопытства, их как магнитом потянет к речкам и озерам за новыми развлечениями и играми. Ни в коем случае не допускайте этого, так как помочь избежать трагедии могут в первую очередь родители, если объяснят своим чадам, к чему приводят игры у водоемов. Вода — нешуточная стихия круглый год, а весной исходящая от нее опасность увеличивается многократно.

Своевременно принятые меры безопасности на водных объектах предохраняют от беды!

Берегите свою жизнь! Не рискуйте неоправданно!

Группа патрульной службы № 6 центра

ГИМС ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Фото: kasharynews.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске