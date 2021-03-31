Рубцовск: Начальник Сибирского таможенного управления проверил работу мобильных групп Алтайской таможни

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30 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Начальник Сибирского таможенного управления (СТУ) Александр Ястребов осуществил контроль за деятельностью мобильных групп Алтайской таможни и проверил их техническую оснащенность, — сообщила специалист по связям с общественностью Алтайской таможни Алёна Кекина.

В феврале 2021 года мобильные комплексы на базе автомашин Форд и КАМАЗ, находящиеся в распоряжении Алтайской таможни, были оборудованы устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов. Кроме того, на наружные поверхности транспортных средств были нанесены цветографические схемы, состоящие из эмблемы ФТС России и надписей «Федеральная таможенная служба» и «ФТС России».

В рамках визита Александр Ястребов проверил работу мобильных групп, действующих вблизи международных автомобильных пунктов пропуска «Веселоярск» и «Кулунда», а также посетил Горнякский и Кулундинский таможенные посты.

Начальник СТУ положительно оценил работу данных подразделений и отметил, что контроль, осуществляемый мобильными группами, является важным инструментом обеспечения законности перемещения товаров через российско-казахстанскую границу.

Справка:

Мобильные группы Алтайской таможни осуществляют контроль за ввозом товаров в регионе деятельности Алтайской таможни на российско-казахстанском участке государственной границы, протяженностью порядка 860 км. С начала 2021 года ими проверено 1025 транспортных средств, выявлено 1177 тонн товаров с нарушениями. Из них 1173 тонны товаров возвращено в Республику Казахстан из-за отсутствия соответствующих документов, необходимых при ввозе на территорию Российской Федерации, а 4 тонны товаров задержано. В ходе проводимых мероприятий сотрудниками мобильных групп Алтайской таможни выявлено более 2500 единиц продукции без обязательной маркировки.

Фото: пресс-служба Алтайской таможни

Автор: vizitka01

ВРубцовске