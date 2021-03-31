Рубцовск: «Россети Сибирь» в Алтайском крае защищает птиц от поражения электрическим током

|

30 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Более восьми тысяч птицезащитных устройств (ПЗУ) установлено на объектах электросетевого хозяйства Россети Сибирь в Алтайском крае. Такие приборы размещаются в местах постоянного обитания птиц, занесённых в Красную книгу, а также на пути сезонной миграции пернатых.

Опоры и провода воздушных линий электропередачи, несущие нам свет, опасны для пернатых, которые часто используют их для отдыха. Задача ПЗУ – предотвратить гибель диких птиц от поражения электрическим током. В «Алтайэнерго» реализуется комплексная программа по защите занесённых в Красную книгу редких птиц. Совместно с экологами определён перечень территорий, входящих в зону их обитания – около 40 районов Алтайского края.

Пилотной территорий реализации такого проекта в регионе в 2010 году стал Усть-Калманский район. Практика показала: в местах установки ПЗУ гибель птиц предотвращается почти на 100%. Оценив эффективность использования таких устройств, энергетики начали оснащать ими все линии электропередачи напряжением 10 киловольт (кВ), наиболее опасные для птиц. Позже подобные устройства, которые правильно называются: антиприсадочными стали устанавливать и на линиях 110 кВ. Эта конструкция не позволяет птице садиться на опасную поверхность и тем самым защищает от высокого напряжения.

В 2021 году в рамках ремонтной программы алтайские энергетики планируют установить 150 таких устройств. А всего в зоне обслуживания «Россети Сибирь» будет размещено более 9000 ПЗУ на ЛЭП напряжением 6-110 кВ. Всего в Саяно-Алтайском экорегионе, где фиксируется самое большое число перелетных птиц, за 10 лет «Россети Сибирь» установили около 15 тысяч комплектов птицезащитных устройств.

Еще один способ защитить наших друзей – использование самонесущего изолированного провода (СИП) при проведении реконструкции и строительстве новых ЛЭП. Особое покрытие проводов и техника монтажа исключает контакт пернатых с токонесущими частями оборудования. Кроме того, этот вид провода в меньшей степени подвержен повреждениям, в том числе из-за падений деревьев и веток на ЛЭП.

Повышение экологической безопасности энергообъектов и сохранение природных ресурсов — важнейшее направление деятельности «Россети Сибирь».

Фото: rrrcn.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске