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Рубцовск: В России продлили соглашения по ценам на сахар и подсолнечное масло

Мар 31, 2021
ГОРНЯК22 31.03.2021

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30 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Правительство РФ продлило соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, сообщает пресс-служба кабинета министров, — сообщает РИА Новости.

По информации информационное агентство, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Срок действия ранее заключенных соглашений истекал 1 апреля, что могло привести к удорожанию этих продуктов. Принятое решение входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный правительством по поручению президента России Владимира Путина», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что соглашение по цене на сахар продлено до 1 июня, а по маслу — до 1 октября.

Фото: profile.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске

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