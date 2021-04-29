Рубцовск: В Алтайском крае отремонтировано 390 школ за три года

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28 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В Алтайском крае реализуются мероприятия по капитальному ремонту социально значимых объектов образования включенных в краевую адресную инвестиционную программу. В период с 2018 по 2020 годы в рамках реализации программы было отремонтировано 390 школ, — сообщает Министерство образования и науки по АК.

В 2021 году продолжает осуществляется реализация программы по капитальному ремонту 49 общеобразовательных учреждений. В текущем году на капремонт 49 школ из краевого бюджета выделено 946 млн рублей.

Фото: orsk-adm.ru

Автор: vizitka01

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