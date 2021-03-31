ГОРНЯК22

Рубцовск: Жительницу Алтайского края будут судить за гибель 2-х летнего сына

Мар 31, 2021
ГОРНЯК22 31.03.2021

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30 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В Управлении следственного комитета по Алтайскому краю сообщили о завершении расследования уголовного дела возбужденного в отношении 31-летней жительницы Смоленского района. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как пояснила помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова, по данным следствия, днем 11 января 2021 года в селе Ануйское, Смоленского района мать, достоверно зная, что в доме неисправно печное отопление, ушла, оставив 2-летнего сына дома одного. Вечером, вернувшись, домой женщина обнаружила тело мальчика без признаков жизни. Причиной смерти ребенка явилось острое отравление окисью углерода.

В ходе предварительного следствия обвиняемая свою вину признала полностью. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Смоленского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: lifedd.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске

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