Рубцовск: За прошедшую неделю в Рубцовске зарегистрировано 22 ДТП

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29 марта 2021г. – VRUBCOVSKE.RU. С 22 по 28 марта произошло 22 дорожно-транспортных происшествий, пострадавших нет. Из них: столкновений — 10, наезд на стоящее транспортное средство — 7, наезд на препятствие — 5. Об этом порталу «вРубцовске.ру» сообщили в пресс-службе городского ГИБДД.

27 марта в 21:05 водитель 1978 года рождения управляя автомобилем ГАЗ, в районе дома №67/3 по Угловскому тракту, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу транспортному средству и допустил столкновение с автомобилем марки БМВ, под управлением водителя 1988 года рождения. В результате происшествия пострадавших нет.

Всего за неделю выявлено 372 нарушения Правил дорожного движения, из них: водителей управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения — 21, водителей, не пристегнутых ремнями безопасности — 74, пешеходов, нарушивших правила дорожного движения — 27, водителей управляющих транспортным средством, не имеющих водительского удостоверения, либо лишенных водительского удостоверения — 9, водителей, непредоставивших преимущество в движении пешеходам — 7, водителей нарушивших правила проезда перекрестка — 4 и другие нарушения.

Фото: из группы «Инцидент Рубцовск» во «ВКонтакте»

Автор: vizitka01

ВРубцовске