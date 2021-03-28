ГОРНЯК22

Рубцовск: Депутаты ЛДПР встали на защиту работающих пенсионеров

Мар 28, 2021
ГОРНЯК22 29.03.2021

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27 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Фракция ЛДПР в Алтайском краевом Законодательном Собрании добивается отмены ограничений работающим пенсионерам.
В частности инициативой партии ЛДПР является предложение об изменении федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О страховых пенсиях».

Главная цель этого​ законопроекта – возврат индексации пенсий работающим пенсионерам. Этот вопрос остается крайне актуальным, однако до сих пор, к сожалению, не решен. Депутаты ЛДПР убеждены, что нельзя делить пенсионеров на работающих и неработающих – индексация пенсий четко прописана в Конституции Российской Федерации и должна распространяться на всех пенсионеров без исключения.

«Люди честно заработали свою пенсию! Она является компенсацией утраченного заработка и в условиях инфляции помогает буквально выживать пенсионерам. Не нужно забывать, что работающий пенсионер продолжает пополнять доходную часть бюджета пенсионного фонда, так как работодатель полноценно отчисляет за него взносы в пенсионный фонд.

В ином случае, пожилой человек, стремящийся обойти закон, чтобы получить дополнительные выплаты, попадает, в буквальном смысле, в кабалу работодателя, соглашается на самые минимальные заработки, за которые другой работник получал бы гораздо больше.

Эта тема депутатами от ЛДПР поднималась неоднократно. Её решение существенно облегчит жизнь старшего поколения, ещё способного к труду», – комментирует тему депутат АКЗС Ирина Шудра.

Стоит отметить, что законопроектом, в случае его принятия на федеральном уровне, предусмотрен возврат к индексации пенсий для работающих пенсионеров уже в 2022 году.

Фото из открытых источников.

Автор: vizitka77

ВРубцовске

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