ГОРНЯК22 30.04.2021

Рубцовск: День Победы в Рубцовске. Публикуем программу мероприятий

16 часов Ago

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28 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 9 мая — самая важная и значимая дата российской истории. День, объединяющий поколения, день нашей гордости и славы. В преддверии праздника, а также накануне Дня Победы в городе Рубцовске состоится цикл патриотических мероприятий.

5 мая

15.00 «Я это видел» — марафон чтения фронтовых писем, Центральная городская библиотека.

6 мая

14.00 «Семейный просмотр» — спектакль-подарок ветеранам, Рубцовский драматический театр.

7 мая

18.00 «Георгиевская ленточка» — акция открытая площадка пр. Ленина, 58.

8 мая

12.00 «Фильмы и песни Победы» — киноконцертный марафон, виртуальный концертный зал Центральной городской библиотеки.

15.00 «Фронтовая бригада» — молодежный агитпробег, улицы города.

17.00 «Если ворон в вышине» — спектакль молодежного театра «Экспресс», ДК «Тракторостроитель».

17.00 «Цветы к мемориалу» — народная акция, площадь имени 21-го Гвардейского стрелкового полка.

9 мая

10.00 «Победа в сердце живет моем» — торжественный митинг, площадь имени 21-го Гвардейского стрелкового полка.

10.40 «Песни Победы» — концерт муниципального академического хора, здание вокзала станции Рубцовск.

11.00 «Остаюсь навеки Ваш…» — документальный фильм, информационный экран пр. Ленина, 58.

13.00 «Никто не забыт и ничто не забыто» — программа-память, Сквер Победы.

17.00 «Песни Победной весны» — концертная программа, городской парк культуры и отдыха имени С.М. Кирова.

Праздничная площадь

12.30 «Кольцо Победы» — старт легкоатлетического пробега.

13.00 «Споемте, друзья!» — Хоровой Собор.

14.00 «За мирное детство – спасибо!» — концерт детских вокальных коллективов.

15.00 «Майский вальс» — концерт-открытка творческих коллективов.

17.30 «Вижу цель!» — показательные выступления бойцов войсковой части 6720.

18.00 «Музыкальный привал» — концерт-настроение.

Напомним, ранее мы сообщали, как пройдет «Бессмертный полк» в 2021 году в Алтайском крае.

Фото: carakb.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске

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