Рубцовск: Как легко узнать дату перечисления пособия от ФСС?

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27 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Алтайское отделение Фонда социального страхования РФ напоминает сроки выплаты пособий и простые способы узнать, когда деньги поступят на счет получателя.

В 2020 году Алтайское региональное отделение ФСС РФ перечислило жителям края только пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством на сумму более 8 млрд рублей. В общей сложности было произведено свыше 533 миллионов оплат.

С учетом того, что многие процессы по приему сведений от работодателей, проверке данных и расчета пособий производятся в автоматизированном режиме, Алтайское отделение часто перечисляет денежное обеспечение застрахованным в течение 2-7 дней, хотя законодательством предусмотрены более продолжительные сроки.

«Порядок и сроки выплаты пособий по социальному страхованию строго регламентированы. Работодатель не позднее 5 календарных дней со дня представления застрахованным лицом сведений о страховом случае, обязан представить в ФСС сведения, необходимые для назначения и выплаты страховщиком соответствующих видов пособия. Фонд социального страхования выплачивает социальные пособия в течение 10 календарных дней со дня получения документов (сведений) от работодателя», — поясняет Елена Воронцова, начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам Алтайского отделения ФСС РФ.

Узнать, передал ли работодатель сведения в ФСС, в каком размере и когда придет пособие, можно с помощью личного кабинета получателя услуг Фонда. В личном кабинете в реальном времени отображается статус направленного на выплату пособия.

Войти в личный кабинет можно через бесплатное мобильное приложение ФСС «Социальный навигатор», а также, кликнув на баннер на официальном сайте ФСС РФ, Алтайского отделения ФСС РФ, или по ссылке. Для входа в личный кабинет используются те же логин и пароль, что и для входа на портал Госуслуг.

Фото: buinsk.tatarstan.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске