Рубцовск: В аэропорту Барнаула задержали пьяного дебошира

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26 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В четверг утром в аэропорту города Барнаула в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров у стойки регистрации представителям авиакомпании, выполнявшей рейс до Екатеринбурга, потребовалась помощь сотрудников транспортной полиции, — сообщили в пресс-службе Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД России на транспорте.

Прибывшие на место транспортные полицейские установили, что мужчина с явными признаками алкогольного опьянения при оформлении документов провоцировал конфликт с работниками воздушного транспорта, выражался нецензурной бранью и не реагировал на просьбы окружающих прекратить противоправное поведение. Нарушителя общественного порядка — 40-летнего жителя Свердловской области — задержали и доставили в комнату полиции. Медицинское освидетельствование показало состояние легкого алкогольного опьянения пассажира.

Суд признал задержанного виновным в правонарушении, предусмотренном статьей 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Появление в общественных местах в состоянии опьянения) и назначил ему наказание в виде административного ареста на одни сутки. За правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ гражданину назначен административный штраф. Кроме того, представитель авиакомпании отказал гражданину в перелете.

Фото: сибфоут.мвд.рф

Автор: vizitka01

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