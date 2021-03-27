Рубцовск: Кредитный портфель бизнеса Алтайского края вырос впервые за шесть лет

|

26 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. За 2020 год юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП) Алтайского края получили 202 млрд. рублей кредитов, что на 15% больше, чем годом ранее. При этом самыми активными заемщиками стали субъекты малого и среднего бизнеса: они заняли более половины средств. В годовом выражении кредитный портфель организаций и ИП вырос впервые за последние шесть лет и достиг 126 млрд рублей.

Опросы банков, работающих в крае, показали, что произошло смягчение ценовых условий кредитования корпоративных заемщиков в 2020 году.

«На это повлияли меры поддержки, принятые в связи с пандемией COVID-19. В прошлом году банки предоставляли бизнесу средства на возобновление деятельности под 2% и на выплату заработных плат сотрудникам под 0% годовых. Таких средств в крае было выдано порядка 6,5 млрд рублей», — сообщила управляющий Отделением Барнаул Банка России Татьяна Винокурова.

Кроме того, предприниматели региона получали кредиты по государственным льготным программам, которые продолжают действовать и в настоящее время. Сельхозпредприятия и переработчики могут оформить ссуды по ставке до 5% годовых по программе Министерства сельского хозяйства РФ. Предприниматели, работающие в одной из приоритетных сфер бизнеса, имеют право на кредиты по программе Министерства экономического развития РФ. С этого года максимальная ставка по этой программе снижена до 7%.

Фото: yar.mk.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске