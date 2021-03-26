Рубцовск: Итоги уборки сельскохозяйственных культур в Алтайском крае

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25 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В 2020 году хозяйствами всех категорий получено 4211,8 тыс. тонн зерна в первоначально оприходованном весе (86,1% к уровню 2019 года), 3951,1 тыс. тонн — в весе после доработки (86,0%). Урожайность зерновых культур (в весе после доработки) составила 12,6 центнера с гектара убранной площади (86,3% к уровню прошлого года). Увеличился валовой сбор семян подсолнечника, сократился — сахарной свеклы, картофеля, овощей.

Основными производителями зерна и технических культур оставались сельскохозяйственные организации, доля которых в производстве зерна составила 66,8% (в 2019 году — 65,6%), сахарной свеклы — 98,3% (95,4%), семян подсолнечника — 62,3% (60,7%). Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями получено 33,2% общего сбора зерна (в 2019 году — 34,4%), 1,7% — сахарной свеклы (4,6%), 37,7% – семян подсолнечника (39,3%).

Производство картофеля и овощей сосредоточено в хозяйствах населения. В 2020 году ими выращено 85,9% общего сбора картофеля (в 2019 году — 83,6%), получено 68,7% овощей (72,5%).

По сравнению с 2019 годом в структуре производства зерна увеличилась доля крупяных и зернобобовых культур, кукурузы на зерно, сократилась — овса, пшеницы, ячменя. Данные приводит Алтайкрайстат.

Фото: kubanmakler.ru

Автор: vizitka01

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