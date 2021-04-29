Рубцовск: В Алтайском крае введен особый противопожарный режим

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28 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Сегодня, 28 апреля, постановлением правительства Алтайского края введен особый противопожарный режим, — сообщил официальный сайт региона. Его основной целью является недопущение появления открытого огня на лесных участках и прилегающей территории для минимизации возможного ущерба от природных пожаров.

В период действия особого противопожарного режима запрещено: посещение гражданами лесов; использование фейерверков; разведение костров; проведение пожароопасных работ; эксплуатация агрегатов, автомобилей или иной техники с неисправной выхлопной системой.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влекут за собой административную ответственность. Штрафы прописаны в части 3 статьи 8.32 КоАП РФ:

— на граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей;

— на должностные лица — от 20 до 40 тысяч рублей;

— на юридические лица — от 300 до 500 тысяч рублей.

Фото: 22.mchs.gov.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске