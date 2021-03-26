Рубцовск: В Рубцовске на ледовой арене прошли матчевые встречи по хоккею

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25 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 22-23 марта 2021 г. на «Гимаев Арене» прошли матчевые встречи по хоккею. На лед вышли спортсмены 2008-2013 г.р. — СШ «Спарта» (тренер Бурчак С.Н.) и «Химик» (с. Степное озеро, Благовещенский район, тренер Гребенюк И.В.).

По итогам встреч лучшими игроками команд стали:

— команда «Спарта» — Живаев Артем, Стрелковский Валерий, Дворский Дмитрий и Русанов Семен;

— команда «Химик» — Кузубов Богдан, Игнашин Степан, Игнашин Артем (дважды становился лучшим).

Фото: пресс-служба спортивной школы Рубцовска «Спарта»

Автор: vizitka01

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