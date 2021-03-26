Рубцовск: В учреждениях УИС Алтайского края осужденные написали 270 покаянных писем потерпевшим и родственникам

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25 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В колониях региона акция «Письмо прощения» стала уже традиционной. Ее проводят к Прощенному воскресенью, накануне Великого поста.

В письмах осужденные имеют возможность раскаяться в своих грехах, попросить прощение за то зло и горе, которые они причинили потерпевшим от их действий людям и своим родным.

«Прощенное воскресенье предваряет православный Великий пост. Это особое время — время молитвы, исповеди в своих грехах. А Великий пост — самое главное спасительное время, когда человек находит себя», — считает помощник начальника УФСИН края по работе с верующими иерей Александр Побединский.

По словам отца Александра, в первые дни поста верующие осужденные из православных общин ЛИУ-1, ЛИУ-8, ИК-11 самостоятельно читали Великий покаянный канон Андрея Критского и молились о спасении своих душ.

Кроме того, посредством кабельного телевидения в колониях была организована трансляция видеофильма об истории Прощенного воскресенья и Великого поста, а также видеозаписи обращений священников, окормляющих учреждения.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Автор: vizitka01

ВРубцовске