Рубцовск: В Рубцовске запланировали реконструировать систему горячего водоснабжения

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25 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Во исполнение решений Рубцовского городского суда, а также Арбитражного суда Алтайского края за период с 2012 года по 2020 год, об обязании администрации города Рубцовска, принять меры по организации обеспечения населения города Рубцовска горячим водоснабжением надлежащего качества, администрацией города совместно с СГК было проведено обследование сетей горячего водоснабжения города Рубцовска с целью вариантов реконструкции системы ГВС для улучшения качества горячего водоснабжения (далее — ГВС).

На основании проведенных обследований в адрес администрации города Рубцовска было предоставлено предварительное технико-экономическое обоснование возможных вариантов системы реконструкции ГВС в городе. Данным документом была проработана предварительная стоимость реконструкции системы ГВС четырьмя способами:

1. прокладка циркуляционной трубы до конечных потребителей;

2. строительство баков аккумуляторов в непосредственной близости от потребителей;

3. строительство оборудования ИТП (индивидуальны тепловой пункт) на территории конечного потребителя отдельным зданием;

4. оборудование в подвальном помещении потребителей ИТП. ИТП подразумевает приготовление ГВС в непосредственной близости от потребителей путем подогрева ХВС за счет системы отопления.

Детально проработав предварительное технико-экономическое обоснование реконструкции, было принято решение о внесении изменений в схему водоснабжения и водоотведения города с добавлением мероприятий реконструкции ГВС путем размещения ИТП на территории МКД или в подвалах домов потребителей. Также разработана муниципальная программа об обеспечении рубцовчан горячим водоснабжением надлежащего качества до 2025 года.

Фото: d1xsnballpvus5.cloudfront.net

Автор: vizitka01

ВРубцовске