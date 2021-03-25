Рубцовск: Ирина Шудра в очередной раз провела в Рубцовске прием граждан

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24 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В пятницу на минувшей неделе депутат АКЗС Ирина Шудра провела в Рубцовске прием граждан. Как обычно на прием к Ирине Павловне пришли более десятка избирателей столкнувшихся с теми или иными проблемами.

«В числе вопросов граждан обратившихся ко мне за помощью есть проблемы в сфере ЖКХ, многие идут с жалобами на высокие, постоянно растущие тарифы на жилищно-коммунальные услуги, также люди обращаются за помощью в решении проблем с пенсиями и социальными пособиями, и другими вопросами», — пояснила Ирина Шудра.

Все обращения взяты на контроль. Будем готовить депутатские запросы, а соответственно делать все возможное, что в наших силах, для решения проблем обратившихся», — добавила она.

Напомним, записаться на прием к Ирине Павловне можно в ее общественной приемной по адресу: г.Рубцовск, Б.Победы, 8, офис, 18, в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Фото: Рубцовское отделение АРО ПП ЛДПР

Автор: vizitka01

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