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Рубцовск: Рубцовские лыжники стали призерами соревнования с элементами ски-кросса

Мар 25, 2021
ГОРНЯК22 25.03.2021

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24 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Первые в крае соревнования с элементами ски-кросса прошли 20−21 марта в Барнауле на лыжно-биатлонном комплексе Алтайского училища олимпийского резерва.

Фестиваль лыжных гонок собрал в четырех возрастных группах 76 участников. Кроме спортсменов из Барнаула в состязаниях необычного формата попробовали себя лыжники из Бийского и Первомайского районов, городов Бийска, Заринска и Рубцовска.

На соревнованиях в Сухом Логу после квалификационных спринтерских забегов на 1 км без всяких препятствий борьба разворачивалась на глазах зрителей на стартовой поляне, где тот же километр лыжники бежали уже преодолевая препятствия — «змейки», крутые повороты на малом круге, снежные бугры и треугольные ворота, которые можно было проскочить только поклонившись.

Лыжники спортивной школы «Спарта» выступили довольно неплохо:

— Бобров Егор — 1 место;

— Залевская Анастасия — 2 место;

— Бобров Андрей — 6 место.

Фото: СШ «Спарта»

ГОРНЯК22 25.03.2021

 

ГОРНЯК22 25.03.2021

 

ГОРНЯК22 25.03.2021

Автор: vizitka77

ВРубцовске

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