Рубцовск: В Алтайском крае многодетную мать увезли в больницу после одиночного пикета

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24 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. По данному факту региональный следком начал проверку, — сообщили в пресс-службе ведомства. По имеющейся информации известно, что многодетную мать вынудило пойти на одиночный пикет то, что ей не предоставили, положенный по закону, земельный участок для строительства жилого дома.

В ходе публичного мероприятия маме многодетного семейства стало плохо, и она была госпитализирована в медицинское учреждение.

Как пояснила помощник руководителя следственного управления (по взаимодействию со СМИ) Елена Коновалова, в ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в материале средства массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: Сибирь. МБХ медиа

Автор: vizitka01

ВРубцовске