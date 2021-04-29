ГОРНЯК22 30.04.2021

Рубцовск: В Рубцовске в рамках проекта «Сообщество помощи семье» организовали гиропарк

16 часов Ago

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28 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 25 апреля на центральной площади города Рубцовска в рамках проекта «Сообщество помощи семье», поддержанного Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организовали «Гиропарк на колесах». Инициатива направлена на сохранение и восстановление семейной среды для ребенка, — сообщает Министерство социальной защиты Алтайского края.

На гироскутерах, сегвеях, мини-сигвеях и машинках пригласили покататься более 20 семей с детьми целевой группы проекта. Родители совместно с детьми осваивали новое для них оборудование, получали положительные эмоции от общения друг с другом.

Огромную помощь оказали волонтеры, обучавшие детей с родителями катанию на гирооборудовании. Ребята подстраховывали и поддерживали детей во время катания.

«Это интересно не только детям, но и многим взрослым. Взрослые даже сами просят покататься иногда. Вообще, это классная идея! Взрослые и дети вместе учатся чему-то новому, это их сближает, помогает найти общий язык, какие-то точки соприкосновения. Детям непривычно сначала, страшно, родители их держат за руку, помогают, налаживается контакт», — говорят волонтеры

Как отметили в краевом профильном ведомстве, уникальность «Гиропарка на колесах» состоит в активизации семьи, организаций и учреждений, волонтеров для сохранения семейного окружения для детей.

ГОРНЯК22 30.04.2021

ГОРНЯК22 30.04.2021

ГОРНЯК22 30.04.2021

Фото: aksp.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске

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