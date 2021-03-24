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Рубцовск: 16 осужденных задержали сотрудники УФСИН России по Алтайскому краю в ходе операции «Розыск»

Мар 24, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

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23 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В проведении межгосударственной оперативно-профилактической операции «Розыск» от УФСИН было задействовано 142 человека – сотрудники отделения розыска, учреждений УИС, уголовно-исполнительной инспекции и отдела специального назначения «Легион», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В течение двух дней сотрудники УФСИН вели усиленную работу по установлению местонахождения осужденных без лишения свободы, находящихся в официальном розыске. Всего они проверили более 300 адресов, а также оказали содействие полиции в раскрытии одного преступления.

В результате проведенной работы установлено местонахождение 16 граждан. Двое из них разыскивались сотрудниками полиции ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Никто из задержанных сотрудникам УФСИН сопротивление не оказывал. Наказание без изоляции от общества им заменили на реальное лишение свободы.

Всего с начала 2021 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержано более 30 осужденных.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Автор: vizitka77

ВРубцовске

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