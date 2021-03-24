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Рубцовск: На трассе Барнаул — Рубцовск произошло смертельное ДТП

Мар 24, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

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23 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В результате лобового столкновения, произошедшего сегодня утром, на трассе Барнаул — Рубцовск, погиб водитель автомобиля «Хонда ЦРВ», который по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с большегрузом.

Подробности произошедшего ДТП рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Таким образом, по информации ведомства, предварительно установлено, что сегодня в 08 часов 20 минут на 79 км автодороги А-322, водитель – мужчина 1962 года рождения, управляя автомобилем «Хонда ЦРВ», двигаясь со стороны города Барнаула в направлении города Алейска, не справился с управлением, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем «МАЗ» с прицепом, под управлением водителя – мужчины 1969 года рождения.

В результате ДТП водитель автомобиля «Хонда ЦРВ» погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи.

В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Фото: «Инцидент Барнаул»

Автор: vizitka77

ВРубцовске

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