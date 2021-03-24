Рубцовск: Рубцовские спортсмены приняли участие во всероссийских соревнованиях

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23 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 17-19 марта 2021 года в городе Северске Томской области прошли всероссийские соревнования и Кубок России по полиатлону в спортивной дисциплине троеборье с лыжной гонкой.

В соревнованиях приняли участие и воспитанники СШ «Спарта» города Рубцовска, заняв 5-е и 7-е места.

Залевская Анастасия — 5 место, выполнила 1 спортивный разряд по полиатлону;

Борисенко Диана — 7 место, выполнила норматив 2 спортивный разряд по полиатлону.

Поздравляем ребят и желаем дальнейших спортивных побед и достижений.

Фото: СШ «Спарта»

Автор: vizitka77

ВРубцовске