Рубцовск: В опросный лист Всероссийской переписи населения вошли 33 вопроса

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23 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Всего опросный лист Всероссийской переписи населения содержит 33 несложных вопроса. Некоторые из них дольше читать, чем отвечать — например, об образовании или месте рождения, — сообщает Медиаофис и пресс-служба Алтайкрайстата.

В среднем респондент потратит на общение с переписчиком 10–20 минут. Этого достаточно для того, чтобы рассказать о себе, о членах домохозяйства, а также о жилище. Столько же времени займет заполнение анкеты на сайте «Госуслуги», хотя при электронной переписи есть важная особенность: можно отложить часть вопросов на потом. Главное — успеть отправить ответы до окончания переписи.

Фото: пресс-служба Алтайкрайстата

Автор: vizitka77

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