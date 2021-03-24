Рубцовск: В России утвердили официальную форму заявления о гибели автомобиля

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23 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. ФНС утвердила форму заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по транспортному налогу. С 23 марта, согласно Приказу ФНС России от 29.12.2020 N ЕД-7-21/972, нужно применять исключительно ее, а не рекомендуемую форму, которая заполнялась ранее.

Стоит отметить, что значительных новшеств в новой форме нет. Налоговики поменяли штрих-коды и внесли несколько техправок.

Кроме того, ведомство разработало порядок заполнения заявления. Например, пояснили:

— поля, где отражают сведения о подтверждающем документе, можно не заполнять, если этот документ приложен к заявлению;

— нельзя исправлять ошибки корректирующим средством и печатать заявление с двух сторон;

— в распечатанном заявлении может не быть рамок знакомест и прочерков, но расположение и размеры зон не должны меняться. Знаки печатают шрифтом Courier New высотой 16 — 18 пунктов.

Фото: autoleningrad.ru

Автор: vizitka77

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