Рубцовск: Фракция ЛДПР в АКЗС предлагает расширить права льготников на проезд в общественном транспорте

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22 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Фракция ЛДПР в АКЗС предложила внести поправки в Постановление Правительства Алтайского края от 20.03.2017 № 91 «О порядке предоставления льготного проезда отдельным категориям граждан».

В частности депутаты предлагают предоставить юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам договора простого товарищества право перевозки пассажиров льготной категории по межмуниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам, и внести данные изменения в указанное Постановление.

«Отдельные категории граждан, в том числе инвалиды и ветераны труда, в соответствии с федеральными законами, региональными законами и Постановлением Правительства Алтайского края от 20.03.2017 № 91 «О порядке предоставления льготного проезда отдельным категориям граждан», имеют право на льготный проезд на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам. Однако граждане, относящиеся к данной категории, но проживающие в муниципальных районах не все имеют такую возможность.

В Алтайском крае всего 22 муниципальных образования из 59 предоставляют право воспользоваться данными льготами. Таким образом, не обеспечена доступность социальных услуг для всех граждан отдельных категорий.

Также хочу отметить, что на сегодняшний день, в крае 493,1 тыс. льготников, из них своим правом пользуются только 65,0 тыс., а это всего 13% граждан льготной категории Алтайского края», — прокомментировала инициативу заместитель председателя фракции ЛДПР в Алтайском краевом законодательно Собрании Ирина Шудра.

Фото: instagram.com

Автор: vizitka01

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