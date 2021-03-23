Рубцовск: АО «Сибирь-Полиметаллы» построит в Змеиногорске многоквартирный дом для сотрудников

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22 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Трехэтажный дом на двадцать четыре квартиры возведет в Змеиногорске АО «Сибирь-Полиметаллы», — сообщили в Минпроме Алтайского края. Последний раз многоквартирный дом в Змеиногорске сдавали в эксплуатацию ровно 30 лет назад, и с тех пор строительство велось только в рамках индивидуальной жилой застройки.

Администрация города Змеиногорска предложила АО «Сибирь-Полиметаллы» рассмотреть несколько вариантов земельных участков под строительство многоквартирного дома. Выбор компании пал на территорию, где ранее располагалось общежитие для студентов медицинского училища, а ныне находится пустырь. Земельный участок по ул. 40 лет Октября стал, возможно, единственным подходящим местом для строительства многоквартирного дома, поскольку на данном участке имеются необходимые коммуникации и развита инфраструктура.

По словам генерального директора компании Вадима Рязанцева, АО «Сибирь-Полиметаллы» всегда ответственно подходит к вопросам социальных гарантий сотрудников предприятия. «Самое ценное для нас – люди. Высококвалифицированные сотрудники, обладающие опытом, уникальными знаниями и навыками, должны жить в комфортных условиях, в современных и благоустроенных домах, – отмечает Вадим Рязанцев. – Поскольку предприятие выходит на новые мощности и нуждается в специалистах, компания займется строительством дома и обеспечит работников достойным жильем. Это позволит нам привлечь дипломированных специалистов из Алтайского края и других регионов нашей страны, а также улучшит жилищные условия семей работников, которые уже трудятся на предприятии».

При строительстве 24-квартирного кирпичного дома, отделки фасада, входных групп и жилых помещений будут использоваться современные высококачественные материалы. Квартиры с завершенной чистовой отделкой будут укомплектованы мебелью, необходимой бытовой техникой. Кроме того, предприятие благоустроит придомовую территорию — появятся детская площадка, а также зоны для отдыха и занятия спортом.

Напомним, в 2020 году АО «Сибирь-Полиметаллы» приступило к реализации инвестиционного проекта освоения Корбалихинского полиметаллического месторождения и реконструкции Рубцовской обогатительной фабрики с целью увеличения производительности до 1,5 млн тонн руды в год. Как отметил министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка, «сегодня можно сказать, о том, что компания комплексно подошла к реализации инвестпроекта. Обеспечение горняков доступным и комфортабельным жильем – важнейшая составляющая социальной политики предприятия. Когда инвестор думает не только о производстве, но и заботится о персонале, уровне заработной платы, образовании и бытовых условиях своих сотрудников, есть уверенность, что все получится, компания будет процветать и стабильно развиваться. Уверен, что строительство жилого дома послужит для действующих сотрудников и будущих соискателей работы дополнительным инструментом мотивации к активному профессиональному росту и закреплению на производстве».

Строительство дома должно начаться в текущем году – после прохождения публичных слушаний и оформления необходимых документов. Ввод жилого здания в эксплуатацию и заселение жильцов запланирован к 2023 году.

Фото: alt-prom.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске