Рубцовск: Роспотребнадзор: отказ от вакцинации против COVID-19 не является основанием для отстранения персонала от работы

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22 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В ведомстве со ссылкой на письмо Роспотребнадзора от 01.03.2021 N 02/3835-2021-32 указали на то, что отказ от вакцинации против COVID-19 сейчас не является основанием для отстранения персонала от работы.

Дело в том, что иммунизация против нового вируса включена в календарь профилактических прививок по эпидпоказаниям. Главные государственные санитарные врачи регионов и их заместители могут вынести постановления о вакцинации граждан или отдельных групп лиц. Только в этом случае можно отстранять непривитых сотрудников. Пока такие постановления не принимались, поэтому вакцинация для всех работников добровольная.

Фото: mayak-74.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске