Рубцовск: Правила безопасности для детей на водных объектах в весенний период

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22 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Россия обладает огромными водными пространствами — это сотни тысяч больших и малых рек, озер, водохранилищ. Её границы омывают десятки морей. Водные бассейны не только богатство в экономическом плане, но и богатство, помогающее взрослым и детям отдыхать и укреплять свое здоровье. Ведь отдых у воды и купание придают человеку силу, закаливают его организм. Значит, вода — друг, вода — помощник? Не спешите с ответом!

Во время такого отдыха нужно всегда помнить, что вода не только друг, она таит в себе опасность, если пренебрегать известными правилами поведения на воде.

Эти правила должен знать каждый. Давайте с ними познакомимся.

Отдыхая у воды всей семьей, особое внимание надо уделять детям. Нельзя ни на минуту выпускать их из поля зрения.

Ввиду погодных условий весной повышен риск пребывания на покрытых льдом водоемах.

Безопасность движения по льду зависит от целого набора факторов и связаны они с характером эволюции ледового покрытия, типом водоема, климатическими условиями.

Важнейшей характеристикой льда является его прочность, которую в реальных условиях нельзя считать постоянной, поскольку этот показатель сильно зависит от вида и структуры льда, его температуры и толщины.

Всегда нужно помнить, что лед — все равно, что минное поле. И толстый, хорошо промерзший, потому что и на толстом льду попадаются невидимые глазу и запорошенные снегом лунки, выбоины, теплые ямы, которые покрыты тонким слоем льда. Этот лед проламывается при наступлении на него, и человек неожиданно может оказаться в холодной воде.

Не ходите по весеннему льду. Он только на первый взгляд кажется прочным, однако нужно помнить, что толстый весенний лед очень рыхлый, он не выдерживает тяжести человека.

В период весеннего таянья лед становится пористым и слабым, покрывается талой водой, размягчается, приобретает беловатый цвет. Выходить на такой лед чрезвычайно опасно.

Во время ледохода необходимо находится на безопасном расстоянии от берега. Весной берега, размываемые талой водой, очень непрочны и под тяжестью человека могут обвалиться. Спасать провалившегося на весеннем льду, надо осмысленно, ни в коем случае не подходя близко к образовавшейся майне, следует подбираться к нему ползком, выдвигая впереди себя длинный шест или доску, или бросить утопающему с безопасного расстояния конец толстой веревки с широкой петлей, которую тот набросит на себя.

Любой человек может попасть в чрезвычайную ситуацию, связанную со льдом: на рыбалке, охоте, в походе, на прогулке, при переходе водоема и т.д. В весеннюю пору природа не бывает, милосердна к людям, она жестоко накажет за легкомыслие, незнание, неумение и безволие.

Ни в коем случае нельзя выходить на лед, где установлены аншлаги «Выход на лед запрещен» или «Проезд, проход по льду запрещен»!

Взрослые и дети, соблюдайте правила поведения на водных объектах, выполнение элементарных мер осторожности – залог Вашей безопасности!

Группа патрульной службы № 6 центра

ГИМС ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Фото: photosight.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске