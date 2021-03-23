Рубцовск: Страховку от укуса клеща рубцовчане могут получить в МФЦ | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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С наступлением весны многие жители края обращаются в различные компании за получением страховки от клещевого энцефалита. Особенно актуален этот вопрос для родителей, которые планируют летний отдых с детьми. На сегодняшний день рубцовчанам стало проще выбрать подходящего страховщика – достаточно обратиться в Многофункциональный центр, сообщает пресс-служба администрации города.

В случае укуса клеща страховка, оформленная через МФЦ, поможет получить пакет медицинских услуг, указанных в рамках страхового полиса. Стоимость услуги составляет 200 рублей для детей до 13 лет (включительно) и 250 рублей для детей от 14 лет.

Для оформления страхового полиса заявителю нужно иметь при себе только паспорт, для страхования детей – паспорт родителя и свидетельство о рождении ребенка.

При этом действие страховой защиты наступает через 5 дней после оформления и оплаты полиса. Период действия страхования – до конца календарного года (31 декабря 2021г.)

ВРубцовске