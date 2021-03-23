Рубцовск: В Рубцовске прошёл конкурс детского творчества «Радуга талантов» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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С 15 февраля по 15 марта 2021 года в ДК «Алтайсельмаш» проходил IV городской конкурс детского и юношеского творчества «Радуга талантов». В этот раз, из-за эпидемиологической обстановки, мероприятие прошло в дистанционном формате.

Участниками конкурса стали школьники Рубцовска от 7 до 18 лет, не занимающиеся в творческих формированиях (кружки, студии, творческие коллективы). На конкурс представлялись художественные номера по различным номинациям, участники записывали видео, которое оценивало жюри.

Всего на конкурс были представлены 42 художественных номера, высшие награды получили:

Номинация «Художественное чтение». Диплом I степени:

Варвара Барышева (школа №10);

Алексей Лосев («Планета Детства»);

Егор Мазаков, Михаил Петров, Полина Соколова, Алина Кваст (школа №15);

Матвей Тетерин (школа №10);

Татьяна Волкова (лицей №7).

Номинация «Вокал». Диплом I степени:

Варвара Канаева (школа №10);

Артём Муравьёв (школа №1);

Маргарита Трунова (школа №1);

Максим Пестов (ДМШ №2).

Номинация «Хореография». Диплом I степени:

Группа 4 класса (школа №10);

Ансамбль «Сюрприз» смешанная группа (школа №10);

Екатерина Рузанова, Наталья Курдыба, Анастасия Карпенко, Ксения Балабай (лицей №7).

Видео лучших работ смотрите в группе.

ВРубцовске