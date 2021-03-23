ГОРНЯК22

Алтайский край

Рубцовск: АО «Сибирь-полиметаллы» приглашает на работу | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Мар 23, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

Для работы в АО «СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ» требуются:

  • Начальник участка пыле-вентиляционной службы
  • Участковый геолог
  • Главный бухгалтер
  • Геодезист
  • Ведущий специалист по противопожарной профилактики
  • Специалист по охране труда и промышленной безопасности
  • Техник по техническому надзору (готовы рассмотреть выпускника по специальности ПГС без опыта работы)
  • Инженер по охране окружающей среды (эколог)
  • Программист 1С
  • Горный мастер
  • Машинист ПСМ/ПДМ
  • Электрослесарь подземный
  • Электромонтер по обслуживанию и ремонту оборудования
  • Наладчик КИПиА
  • Слесарь-ремонтник
  • Машинист насосных установок (Зареченская обогатительная фабрика)

Мы гарантируем: официальное трудоустройство, расширенный социальный пакет.

Присоединяйтесь! Тел.8(38557) 7-19-67; +7 (963) 576 6903

KarsakovaAN@sib-pm.ru

 

ВРубцовске

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