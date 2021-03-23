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Алтайский край

Рубцовск: Трассы Алтайского края под контролем дронов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Мар 23, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

Фото infosmi.net

Сотрудники Госавтоинспекции Алтайского края совместно с авиационным отрядом специального назначения Управления Росгвардии региона организовали и провели профилактическое мероприятие по предупреждению дорожно-транспортных происшествий.

Мониторинг безопасности на федеральной автомобильной дороге А-322 «Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан» проводили с помощью беспилотного летательного аппарата, способного работать на высоте от 100 до 3500 метров, достигая скорости свыше 100 км/ч.

Сотрудники наблюдали за трассой в режиме реального времени. Изображение, полученное с помощью камеры аппарата, передавалось на наземный пункт управления. В случае выявления факта нарушения ПДД, информация поступала экипажу патрульной службы, который останавливал водителя-нарушителя.

Так, 19 марта во время несения службы, на участке федеральной автодороги в Калманском районе было выявлено три факта нарушения ПДД. Как сообщает пресс-служба ведомства, участие дронов помогает в установлении факта нарушения правил движения и оказывает существенное влияние на дисциплинированное поведение водителей.

ВРубцовске

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