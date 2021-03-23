Рубцовск: В Рубцовск окончательно пришла весна: прогноз погоды на неделю | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В Рубцовск наконец-то пришла весна, и, если верить прогнозам синоптиков, в этот раз – окончательно. Да и пора уже. Хотя по ночам температура все-таки будет опускаться ниже нуля градусов, но в дневное время воздух будет прогреваться до плюсовых отметок. А теперь подробнее.

22 марта в Рубцовске переменная облачность, возможен небольшой дождь со снегом. Ветер южный, 5-8 м/с, порывы до 15 м/с. Температура 0…+3°С.

23 марта в Рубцовске ночью пасмурно, предварительно без осадков, на дорогах гололедица. Ветер переменный, 1-3 м/с, порывы до 9 м/с. Температура 0…-2°С. Днем облачно с прояснениями, предварительно без осадков. Ветер восточный с переходом на северо-восточный, 2-6 м/с. Температура 0…+3°С.

24 марта в Рубцовске ночью пасмурно, возможен небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 4-6 м/с, порывы до 10 м/с. Температура 0…-2°С. Днем пасмурно, возможен снег с дождем. Ветер южный с переходом на юго-западный, 3-5 м/с, порывы до 12-14м/с. Температура +1…+3°С, вечером понижение до -2°С.

25 марта в Рубцовске ночью пасмурно, предварительно без осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на южный, 3-5 м/с, порывы до 10 м/с. Температура -2…-4°С. Днем пасмурно, предварительно без осадков. Ветер южный, 4-6 м/с, порывы до 9-11 м/с. Температура в утренние часы -2°С, днем 0…+2°С.

26 марта в Рубцовске ночью пасмурно, возможен снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 3-6 м/с, порывы до 10 м/с. Температура -1…-3°С. Днем пасмурно, предварительно без осадков, на дорогах гололедица. Ветер переменный, 2-5 м/с. Температура 0…-2°С, вечером понижение до -5°С.

27 марта в Рубцовске ночью ясно, предварительно без осадков, на дорогах гололедица. Ветер переменный, слабый. Температура -7…-9°С. Днем пасмурно, вечером возможен дождь. Ветер южный с переходом на юго-западный, 2-4 м/с, порывы до 8-9 м/с. Температура 0…+2°С.

28 марта в Рубцовске ночью пасмурно, возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на западный, 3-7 м/с. Температура -1…-3°С. Днем переменная облачность, предварительно без осадков. Ветер северо-западный, 3-6 м/с. Температура -1…+1°С.

ВРубцовске