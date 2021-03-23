Рубцовск: Центральная библиотека Рубцовска приглашает на творческую встречу | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: ЦГБ Рубцовска

23 марта в 14 и 18 часов в центральной городской библиотеке Рубцовска состоится встреча с Ларисой Вигандт. Автор представит свою книгу «Александр Родионов».

Издание вышло в серии «Алтай. Судьба. Эпоха». В книге представлена биография писателя, историка, знатока русского народного искусства Александра Михайловича Родионова. Уроженец Егорьевского района, Родионов часто бывал в Рубцовске, поддерживал творческие связи с краеведческим музеем, встречался с читателями в библиотеках.

В 2020 году Ларисе Вигандт была присуждена национальная премия «Имперская культура» имени Эдуарда Володина в номинации «Литературоведение».

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