Рубцовск: Две рубцовские школы станут инновационными площадками | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Минобрнауки Алтайского края утвердило перечень образовательных организаций, вошедших в инновационную инфраструктуру региона. В этом году определены 64 региональные инновационные площадки (РИП) по 18 направлениям.

Две школы Рубцовск вошли в список площадок. В школе №23 реализуют проект “Повышение качества функционирования школ, работающих в сложных социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты”.

В гимназии №11 внедряют “Организацию условий непрерывного профессионального развития”.

Подобные площадки помогают в развития системы образования и реализации приоритетных направлений государственной политики. Применений новых методов и средств в обучении позволит в дальнейшем перенести опыт РИПов на другие образовательные учреждения, считают организаторы.

ВРубцовске