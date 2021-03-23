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Алтайский край

Рубцовск: Две рубцовские школы станут инновационными площадками | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Мар 23, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

Фото: yandex.by

Минобрнауки Алтайского края утвердило перечень образовательных организаций, вошедших в инновационную инфраструктуру региона. В этом году определены 64 региональные инновационные площадки (РИП) по 18 направлениям.

Две школы Рубцовск вошли в список площадок. В школе №23 реализуют проект “Повышение качества функционирования школ, работающих в сложных социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты”.

В гимназии №11 внедряют “Организацию условий непрерывного профессионального развития”.

Подобные площадки помогают в развития системы образования и реализации приоритетных направлений государственной политики. Применений новых методов и средств в обучении позволит в дальнейшем перенести опыт РИПов на другие образовательные учреждения, считают организаторы.

ВРубцовске

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